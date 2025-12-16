Нападателят на Ал-Итихад Карим Бензема нае Лувъра за 12 000 евро за среща с приятелката си.

Футболистът се среща с 33-годишната актриса и модел от френско-алжирски произход Лина Кудри- двойката прекара време заедно в празния музей.

Бензема играе за Ил-Итихад от 2023 година. През този сезон 37-годишният французин има 12 участия във всички състезания, отбелязвайки 11 гола. Договорът му със саудитския клуб е до края на юни 2026 година. (БТА)