Бензема нае Лувъра за 12 000 евро за среща с приятелката си

Двамата прекараха време заедно в празния музей

16.12.2025 | 19:22 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Нападателят на Ал-Итихад Карим Бензема нае Лувъра за 12 000 евро за среща с приятелката си.

Футболистът се среща с 33-годишната актриса и модел от френско-алжирски произход Лина Кудри- двойката прекара време заедно в празния музей.

Бензема играе за Ил-Итихад от 2023 година. През този сезон 37-годишният французин има 12 участия във всички състезания, отбелязвайки 11 гола. Договорът му със саудитския клуб е до края на юни 2026 година. (БТА)

Тагове:

Карим Бензема Лувър приятелка
