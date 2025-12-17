Националният ни отбор по карате киокушин завоюва 3 световни титли

Националният отбор на България по карате киокушин завоюва общо 3 световни титли, 2 сребърни и 4 бронзови медала на Световното първенство в Саудитска Арабия.

"Това е огромна отговорност. След тази победа ставаме пример за подражание на по-малките и хората на нашата възраст. Трябва да продължаваме по същия начин да тренираме усърдно и да имаме правилно поведение в залата и извън нея", сподели световният шампион по карате киокушин Йоанна Дафинкичева в "България сутрин".

"След три победи успях да постигна този трофей. След доста години работа и усърдна подготовка", каза световният шампион по карате киокушин Виктор Меразов за Bulgaria ON AIR.

"Златният медал дойде след 4 срещи с доста подготвени противници. Побеждава се само с труд и много тренировки. Освен в залата, трябва да водиш правилен начин на живот и извън нея", посочи световният шампион по карате киокушин Виктор Василев.

По думите на Дафинкичева подготовката е изключително усърдна.

"Двуразови тренировки сутрин и вечер, тъй като през останалото време съм на училище. Приблизително час-два са тренировките. Хранителният режим беше доста сложен. Не трябваше да се хапват тестени, мазни, пържени и сладки храни. Ако се хапват - в малки количества", поясни гостът.

Спортистите успяват да балансират и спорта, и училището.

"Тренировката премина гладко - слушаме и изпълняваме. За хранителния режим - само чиста храна. Както съм отговорен и всеотдаен в спорта, така се отнасям и с образованието си", коментира Меразов.

"На мен не ми се налагаха двуразови тренировки, но трябваше да намаля малко храната, особено нездравословната, за да сваля няколко килограма за категория. Сложно е да се справям с училище и със спорта, но се справяме с времето", обясни Василев.