Благотворителен турнир в подкрепа на Любо Пенев СНИМКИ / ВИДЕО

Много настоящи и бивши футболисти, а също така и ентусиасти, се включиха в благотворителен турнир, който ще подпомогне лечението на легендарния Любослав Пенев.
Ел Голеадор се бори с тежко онкологично заболяване в Германия и са необходими около 300 000 евро за терапии.
Валери Божинов, Ивайло Чочев, Радослав Здравков, Владимир Гаджев, Георги Миланов, техническият директор на БФС Крил Котев и кметът на София Васил Терзиев са само част от участниците.
"Не е приятно, че се събираме за подобни неща, но сме тук и се събираме, за да помогнем на легендата Любо Пенев. Не се делим на червени и сини. Правим всичко възможно да помогнем на Пенев", заяви Валери Божинов.
На терена бе и един от синовете на Пенев - Николас. Отборите бяха 29, а всички средства ще бъдат преведени по сметката на съпругата на легендарния футболист.
На терена бе и един от синовете на Пенев - Николас. Отборите бяха 29, а всички средства ще бъдат преведени по сметката на съпругата на легендарния футболист.