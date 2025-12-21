IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Благотворителен турнир в подкрепа на Любо Пенев СНИМКИ / ВИДЕО

Синът на легендата Николас също взе участие

21.12.2025 | 14:30 ч. Обновена: 21.12.2025 | 14:33 ч. 1

Много настоящи и бивши футболисти, а също така и ентусиасти, се включиха в благотворителен турнир, който ще подпомогне лечението на легендарния Любослав Пенев. 

Ел Голеадор се бори с тежко онкологично заболяване в Германия и са необходими около 300 000 евро за терапии.

Валери Божинов, Ивайло Чочев, Радослав Здравков, Владимир Гаджев, Георги Миланов, техническият директор на БФС Крил Котев и кметът на София Васил Терзиев са само част от участниците.

"Не е приятно, че се събираме за подобни неща, но сме тук и се събираме, за да помогнем на легендата Любо Пенев. Не се делим на червени и сини. Правим всичко възможно да помогнем на Пенев", заяви Валери Божинов. 

На терена бе и един от синовете на Пенев - Николас. Отборите бяха 29, а всички средства ще бъдат преведени по сметката на съпругата на легендарния футболист. 

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR. 

Тагове:

Любо Пенев събиране на средства онкологично заболяване лечение благотворителен турнир Николас Пенев Валери Божинов
