Впечатляваща статистика: 373 бойци и 119 нокаута на SENSHI

От първото си издание на 23 февруари 2019 г. досега, международната бойна верига SENSHI организира 29 грандиозни издания, които бяха платформа за изява на най-елитните съвременни бойци. През тези 7 години на галавечерите се оформиха млади таланти и изгряващи звезди в бойните спортове.

Статистиката на веригата е наистина впечатляваща, затова споделяме част от най-забележителните цифри. 373 бойци от 59 държави са се качили на ринга на SENSHI, като любопитен факт е, че 14% от тях са българи. Държавите с най-много представители след България са Испания, Франция, Румъния, Бразилия, Нидерландия и Сърбия. Италия, Турция и Мароко също се класират в ТОП 10 със свои бойци на арената. Сред професионалните атлети, които са се били за веригата има 11 жени.

Проведените до момента 29 издания на SENSHI показаха 347 битки и 119 зрелищни нокаута, а мнозина бойци изгряха на световната сцена и направиха впечатляващи дебюти. Веригата излъчи 6 европейски шампиона и определи първия си Grand Prix шампион в категория над 95 кг. Годината с най-много битки е 2023, през която публиката е проследила цели 71 мача.

Какво още предстои през 2026 година – пет големи Grand Prix турнира в различни теглови категории и още повече екшън. Вижте и бойната карта на първия турнир до 75 кг, който ще се проведе на 28 февруари във Варна. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg.

Бойците в SENSHI Grand Prix

Бойната карта на турнира в лека категория до 75 кг, по правилата на веригата KWU FULL CONTACT, включва следните двубои:

• Карлос Барбоса (Бразилия) срещу Жулиен Риков (България)

• Константин Русу (Молдова) срещу Флорин Ламбаджиу (Румъния)

• Джорди Рекехо (Испания) срещу Константин Стойков (България)

• Хорхе Давила (Испания) срещу Кристиан Бая (ДР Конго)

Резервните двубои за SENSHI Grand Prix, победителите от които имат реален шанс да влязат в надпреварата за титлата са:

• Айбек Аманов (Казахстан) срещу Виктор Крашевски (България)

• Фернандо Тигре (Португалия) срещу Давид Кинхефнер (Унгария)

Победителите от първите срещи ще се изправят един срещу друг в полуфиналите, последвани от двубой за третото място и големия финал, който ще определи шампиона на SENSHI Grand Prix до 75 кг.

Супер битките на SENSHI 30

Заедно с елиминационния шампионски турнир, предстоящото бойно шоу SENSHI 30 ще предложи и три супер битки по KWU FULL CONTACT правила:

• Хирокацу Мияги (Япония) срещу Само Петче (Словения) - категория до 70 кг

• Харалампос Дигкас (Гърция) срещу Диян Димитров (България) – категория до 70 кг

• Франческо Джая (Албания) срещу Янис Стофоридис (Гърция) – категория 95+ кг

