58-годишен японски ветеран продължава футболната си кариера

Казуйоши Миура премина в нов отбор

30.12.2025 | 18:08 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

На 58 години бившият японски национал Казуйоши Миура обяви във вторник, че смята да продължи кариерата си и се присъедини към отбора на Фукушима Юнайтед, който е в трета японска дивизия, предаде АФП.

"Страстта ми към футбола не се е променила въпреки възрастта ми", заяви Миура в комюнике на клуба. Той ще навърши 59 години през февруари, като ще играе в новия си отбор под наем от Йокохама ФК, който е във втора дивизия.

Кинг Казу, както го наричат в Япония, изигра седем мача през последния сезон за Атлетико Сузука, който беше в четвърта дивизия, но изпадна в регионалните групи.

Японецът се завърна в родината си през 2024 след престой в португалския втородивизионен Оливейренсе, където също играе под наем от Йокохама.

Миура направи дебюта си във футбола през далечната 1986 г. с бразилския Сантос, като е играл още в Япония, Италия, Хърватия и Австралия. Нападателят е един от най-популярните футболисти в Азия през 90-те години, като помогна много за имиджа на японската Джей Лига, която бе създадена през 1993 г. Той направи дебюта си за националния отбор на Япония през 1990 г., като е вкарал 55 гола в 89 мача за "самураите".
Казуйоши Миура футбол Япония
