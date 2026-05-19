Анчелоти все пак върна Неймар в националния

Националният селекционер на Бразилия - Карло Анчелоти, обяви списъка си с футболисти за Мондиал 2026. Голямата новина е свързана със завръщането на Неймар. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попадна в списъка.

„Селесао“ е в група „C“ на Световното в САЩ, Мексико и Канада, като последователно ще срещне Мароко, Хаити и Шотландия. Всички двубои на Бразилия от груповата фаза ще се проведат в Щатите.

34-годишният нападател на Сантос не е играл за националния отбор от 2023 година заради серия от контузии, които го измъчваха.

„Неймар ще бъде важен играч за нас на Световното първенство. Ние анализирахме ситуацията на Неймар през цялата година. Разбрахме, че през този последен период той демонстрира стабилност и беше в добра физическа форма", сподели Анчелоти на специална пресконференция.

Връщането на Неймар в "Селесао" е една от най-коментираните теми, предвид неговата дълга пауза от международния футбол. Очакванията към опитния нападател са високи, като се надява да допринесе със своите качества за представянето на Бразилия на най-големия футболен форум.

Съставът на Бразилия

ВРАТАРИ: Алисон (Ливърпул), Едерсон (Фенербахче), Уевертон (Гремио)

ЗАЩИТНИЦИ: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Данило (Фрламенго), Дъглас Сантос (Зенит), Габриел Магаляеш (Арсенал), Рожер Ибанес (Ал Ахли), Лео Перейра (Фламенго), Маркиньос (ПСЖ), Уеслей (Рома)

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ: Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Данило (Ботафого), Фабиньо (Ал Итихад), Лукас Пакета (Фламенго)

НАПАДАТЕЛИ: Ендрик (Реал Мадрид), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеуш Куня (Манчестър Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут), Винисиус (Реал Мадрид)