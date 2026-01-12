Барселона взе Суперкупата на Испания след драма и луд късмет

Барселона защити Суперкупата на Испания от миналия сезон, след като отново победи Реал Мадрид във вълнуващ финал в Джеда. Тимът на Ханзи Флик ликува с трофея, след като се наложи изключително драматично с 3:2. Цели три от попаденията в мача паднаха в продължението на първото полувреме.

„Каталунците“ приключиха мача в числено намален състав, като в последните минути директен червен картон заради груба проява срещу Килиан Мбапе получи Френки де Йонг.

Големият герой за Барса в неделния ден бе Рафиня, който вкара две от попаденията за победителите. Другият гол за символичните домакини вкара Роберт Левандовски. За мадридчани точни бяха Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия.

Началото на двубоя не предвещаваше головата фиеста, която се разрази в края на първата част. В първите минути на срещата футболистите на двата тима действаха доста предпазливо, въпреки че символичните домакини имаха сериозно предимство във владението на топката.

Противно на териториалното предимство на Барса обаче, Реал Мадрид бе тимът, който първи стигна до чиста ситуация пред противниковата врата. Тя бе създадена от Винисиус Жуниор, който проби отляво и стреля по земя, но вратарят на каталунците нямаше проблеми.

Тимът на Ханзи Флик отговори с изстрел на Рафиня от границата на наказателното поле, но топката бе парирана от Куртоа.

Постепенно положенията пред двете врати започнаха да се редят едно след друго. Гонсало Гарсия стреля опасно от границата на пеналта, но ударът му нямаше сила, за да затрудни вратаря на Барселона.

В 35-ата минута Рафиня направи непростим пропуск, след като бе изведен сам срещу противниковия страж от Ламин Ямал, но ударът му с левия крак изненадващо не попадна в очертанията. Съдбата обаче се усмихна на бразилеца секунди по-късно. Футболист на Реал сгреши в центъра на терена, а това позволи на Барселона да организира контраатака. Топката бе пратена на левия фланг към Рафиня, който напредна и с удар през краката на Чуамени, успя да насочи коженото кълбо в долния ляв ъгъл на вратата за 1:0.

Последваха няколко добри ситуации за Барселона в наказателното поле на Реал, но Куртоа се справи отлично.

Истинска буря от голове се разрази в добавеното време първата част, когато паднаха цели три гола.

Реал успя да изравни резултата след уникален гол на Винисиус Жуниор. Той получи на централната линия в близост до тъча, пое топката и пробяга почти цялата половина на Барселона. Бразилецът нахлу в наказателното поле, преминавайки като на парад между Жул Кунде и Педри, преди да финтира още един бранител пред себе си и да стреля в далечния ъгъл за 1:1.

Барселона отговори почти моментално. Педри изведе отлично Роберт Левандовски зад отбраната на Реал, а полякът останал сам срещу Куртоа, елегантно копна топката, за да даде нова преднина на символичните домакини. Това обаче не бе всичко за първата част.

Далеч отвъд добавеното 3-минутно продължиение, футболистите на Шаби Алонсо стигнаха до корнер отляво на вратата на Барселона. Топката бе центриране в пеналта, където Дийн Хаусен стреля с глава. Рафиня успя да играе с коженото клъбо, а след това то срещна левия страничен стълб. Отбитата топка стигна до Гонсало Гарсия, който падайки успя да стреля. Топката срещна напречната греда, а след това и десния страничен стълб преди да пресече голлинията за 2:2.

В началото на втората част феновете не видяха много футбол, тъй като играта бе доста често накъсвана с нарушения в центъра на терена. Стигна се и до спречкване между футболистите на Барселона и Реал след груб фал на Раул Асенсио срещу Педри.

Барселона успя отново

да излезе напред в резултата с доста късметлийски гол на Рафиня

който беше негов втори в срещата. Бразилецът получи на границата на наказателното поле фронтално срещу вратата. Той пробва удар, но се подхлъзна, а след това топката рикошира в крака на Раул Асенсио. Това залъга Тибо Куртоа, който бе тръгнал да плонжира и не успя да предотврати гола.

За да бъде драмата пълна в началото на продължението на мача, Френки де Йонг действа неразчетено и игра много грубо и опасно срещу Килиан Мбапе в центъра на терена. Главният рефер не се поколеба да изгони футболиста на Барселона с директен червен картон.

В последните секунди на двубоя символичните гости имаха два точни удара, дело на Алваро Карерас и Асенсио, но в двата случая топката попадна право в обсега на Жоан Гарсия. /Gol