Майкъл Карик е новият мениджър на "Манчестър Юнайтед"

Майкъл Карик официално поема мениджърския пост в английския гранд "Манчестър Юнайтед" до края на настоящия сезон.

44-годишният англичанин заменя уволнения испанец Рубен Аморим. В последните два мача тимът беше воден временно от Дарън Флетчър.

Карик, който игра за "Юнайтед" от 2006 до 2018 година, бе начело на "червените дяволи" временно през 2021.

От 2022 до 2025 бившият халф водеше "Мидълзбро".

"Знам какво е необходимо, за да успееш тук. Сега фокусът ми е върху това да помогна на играчите да достигнат стандартите, които очакваме в този невероятен клуб. Вече съм работил с редица футболисти и продължих да наблюдавам отбора отблизо през последните години. Имам пълна вяра в техния талант, отдаденост и способност да бъдат успешни тук.

Все още има за какво да се борим през сезона. Готови сме да се обединим и да дадем на феновете това, което заслужават заради невероятната си подкрепа", каза Карик, който има 464 мача за клуба. /БТА