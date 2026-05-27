Джо Мазула бе обявен за Най-добър треньор в НБА

Старши треньорът на Бостън Селтикс - Джо Мазула, бе избран за Най-добър треньор в редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, предаде сайтът на НБА.

37-годишният американец изведе "детелините" до второ място в Източната конференция с актив от 56 победи и 26 загуби, въпреки че Бостън бе без една от двете си големи звезди почти през цялата редовна кампания - Джейсън Тейтъм.

Мазула е получил 62 от 100 възможни гласа на журналистите за първото място, а втори зад него се нарежда Джей Би Бикърстаф, който изведе Детройт Пистън до първо място на Изток. Топ 3 допълва наставника на Сан Антонио - Мич Джонсън.

Мазула пое "келтите" през лятото на 2022 г. и във всичките си 4 сезона начело на Селтикс ги е вкарал в плейофите, а през 2024 г. спечели и титлата.

Мазула е четвъртият наставник в историята на Бостън, който печели този приз . За последно това прави Бил Фич през 1980 г. Мазула е и най-младият победител в тази категория от Фил Джонсън насам през 1975 г.