Филипов: Ще си търсим правата, Левски да не си прецакват сами сезона

"Левски да не си прецакват сами сезона. Ако ФИФА излезе със становище, че неправомерно е прекратен договорът, а Око-Флекс е бил в групата за следващите мачове, това подлага под риск цялото българско първенство. Ние ще си търсим до последно правата", обяви благодетелят на Ботев Пд Илиян Филипов след контролата с Марица (2:0).

Бизнесменът за пореден път коментира разразилата се сага, като сподели, че към днешна дата ирландецът е футболист на "жълто-черните".

"Нещата не са изчистени по никакъв начин. Той няма прекратен договор, а Левски вчера го представят. Подали сме сигнали до БФС и ФИФА и ще очакваме да се произнесат. Практиката на ФИФА и КАС категорично и ясно казва, че когато в договора има откупна клауза, това не освобождава футболиста да може да прекрати едностранно договора. А той направи точно това. Получи се доста неколегиално. Заряза си колата пред базата, ключовете вътре. На апартамента си е оставил ключа отвън. В 18:30 часа една кола го взима от базата в “Коматево” и го карат в София. Това, ако не е кражба на футболист, аз не знам какво е", обясни Филипов.

Той добави, че никой от Левски не му се е обадил.

“Три дни по-рано бяхме с Боримиров и Наско Сираков на среща в БФС. Никой от тях не е споменал, че има интерес към Око-Флекс. С Лудогорец преговаряхме преди 15 дни. Г-н Караманджуков беше при нас, говори с Херо. Искаха да го гледат в контролата с Партизан на 21 януари. Там става въпрос за съвсем друга цифра. раз. Почти всичко беше договорено, оставаше единствено да го гледат техните скаути. С Око-Флекс не сме разговаряли. Идеята беше на 20-и, когато отвори трансферният прозорец, да представим офертите на футболиста и той да си прецени в кой клуб иска да отиде. Информирахме Левски, че имаме други оферти за Око-Флекс", каза още благодетелят на Ботев Пд.

"Бандаловски присъстваше на подписването на договора. Той първи ме информира, че полски клуб има интерес. След това той ме информира, че от Лудогорец има интерес. Два дни преди от Левски да изпратят потвърждение, че искат Око-Флекс, той каза, че от клуба се напъват да го вземат и че са говорили с баща му. Бандаловски каза, че две седмици баща му е звънял постоянно Око-Флекс да отиде в Левски, защото му е договорил 220 000 евро на година. 15 000 евро заплата плюс всяка година 40 000. За него това е 660 000 евро за тригодишен договор. Той не му е мениджър, просто му е баща", разкри босът на "жълто-черните".

"Тази ситуация няма нищо общо с трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА. Спортният директор на ЦСКА ми се обади по телефона с въпрос дали могат да разговарят за личните условия с футболиста. Имах молба, ако може да ни дадат 10% от следващ трансфер за Ботев за жеста и така остана в договора. Абсолютно колегиална комуникация, така се прави. Затова Андрей вече е в ЦСКА, а Око-Флекс все още е футболист на Ботев Пловдив", завърши Филипов. / БГНЕС