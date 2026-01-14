Край на сагата: Око-Флекс е играч на Левски

ПФК „Левски“ привлече нападателя Армстронг Око-Флекс, след като футболистът активира предвидения в договора му механизъм за предсрочно прекратяване на състезателните права срещу сумата от 300 000 евро, а клубът изпълни всички административни процедури съгласно действащите правила.

Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

За подписа на нападателя е имало и по-изгодни предложения, като според неофициална информация е имало запитване от ЦСКА и Лудогорец.

Армстронг Око-Флекс започва футболния си път в академията на „Арсенал“, а през лятото на 2018 г. преминава в „Селтик“. За втория тим на шотландския клуб записва 2 мача и 1 гол, а за представителния отбор – 2 участия, като става шампион на Шотландия.

В началото на 2021 г. преминава в „Уест Хям“, където изиграва 35 мача и отбелязва 14 гола за тима до 21 години, като има и 1 мач за първия състав. През лятото на 2022 г. играе под наем в „Суонзи“, за който записва 13 мача. Година по-късно е трансфериран в „ФК Цюрих“, където записва 37 мача и отбелязва 3 гола.

През лятото на 2025 година става част от „Ботев“ (Пловдив), с чийто екип записва 15 мача и отбелязва 7 гола.