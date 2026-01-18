Арсенал пропусна да се възползва напълно от загубата на Манчестър Сити

Отборите на Нотингам Форест и Арсенал завършиха при 0:0 в късния съботен мач от 22-рия кръг на английската Висша лига. Така отборът на Микел Артета пропусна да се възползва максимално от загубата на Манчестър Сити в дербито с Юнайтед, като разликата между двата тима е седем точки, но днес Астън Вила може да излезе еднолично на втора позиция.

Преди почивката Габриел Мартинели направи голям пропуск за "артилеристите", а след преглед с ВАР не бе отсъдена дузпа за домакините от Нотингам. След почивката Арсенал бе по-активният тим, но Деклан Райс, Букайо Сака и Микел Мерино пропуснаха да донесат три точки на отбора от Северен Лондон.

В края бе гледана и ситуация за евентуална дузпа за Арсенал след игра с ръка на Ола Аина от Нотингам, но не бе отсъден наказателен удар. Тимът на Нотингам е на 17-а позиция с 22 точки.