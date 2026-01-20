Мароко сезира ФИФА за изваждането на Сенегал на финала

Мароко ще предприеме правни действия заради крайния изход от финала за Купата на африканските нации в Рабат в неделя. Сенегал напусна терена, за да протестира срещу отсъдена дузпа, но по-късно се върна, дузпата бе пропусната от Брахим Диас и сенегалците спечелиха мача с 1:0 след продължения.

Мароканската местна футболна федерация излезе с официална позиция, в която сезират ФИФА и Африканската футболна конфедерация (КАФ) за поведението на сенегалците.

Ето я и официалната позиция:

"Кралската мароканска футболна федерация обявява, че ще предприеме правни действия, спрямо правилата на Африканската футболна конфедерацията и ФИФА, относно напускането на терена от сенегалския национален отбор по време на финала срещу мароканския държавен тим, както и относно събитията около това решение, след като съдията отсъди дузпа, която беше счетена за правилна от всички експерти. Тази ситуация оказа значително влияние върху нормалния ход на мача и върху представянето на играчите.

От друга страна, Кралската мароканска футболна федерация изказва искрената си благодарност към всички марокански фенове, които останаха лоялни на националния отбор със своето масово присъствие и образцова подкрепа по време на всички мачове на националния тим и останалите двубои.

Също така федерацията благодари на всички, които допринесоха за успеха на първенството".