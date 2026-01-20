IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двойката по плажен волейбол Калчев-Механджийски: В Бразилия ще има спортисти на световно ниво

Вече имат ново попълнение в лицето на треньора Константин Митев

20.01.2026 | 14:58 ч.
Най-добрата ни двойка по плажен волейбол - Димитър Калчев и Димитър Механджийски, вече има ново попълнение в екипа си в лицето на треньора Константин Митев. 

"Като двойка сме играли с Калчев. Като доста по-млад излезе от школата на Кърджали, ние бяхме по-големи. По този начин се запознахме и започнахме да работим заедно. Доста време сме били приятели. Лесно се комуникира и работи с тях. Баща ми е треньор и той е доста строг - знам какво е", сподели треньорът Константин Митев в "България сутрин". 

Вече два месеца екипът тренира заедно.

"Имахме спешна нужда от треньор, за да успяваме да надградим. Успяхме да се свържем с Митев, обсъдихме съвместен план и му дадохме старт. В неговото лице намираме приятел и е удоволствие да работим с него. В Бразилия очакваме да видим двойки на световно ниво", каза волейболистът Димитър Механджийски за Bulgaria ON AIR.

Напредват с упражнения, свързани с волейболна сила. Предстои им лагер във Варна.

"С треньора сме тренирали много години заедно. Познавам го и знам, че има уникално виждане над играта. С колкото повече различни двойки играеш и с колкото повече различни стилове на игра се сблъскваш, зрението ти започва да засича и анализира неща", посочи волейболистът Димитър Калчев.

