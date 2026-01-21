Протест пред ММС: Близо 500 деца и родители заради недопускане до Европейската купа в Атина

Близо 500 деца, родители и треньори се събраха пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата в знак на протест срещу Федерацията по кикбокс и муай тай и търсене на отговор защо не са картотекирани състезателите ни, защо не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата в Атина.

128 състезатели по кикбокс на двата най-успешни клуба в България – Star team и Masaru, не бяха картотекирани от БККМТ и съответно не могат да участват на Европейската купа от 23 до 25 януари. Спортистите и част от родителите им са си платили пътните и хотела за надпреварата в Атина, но от конфедерацията по кикбокс и муай тай отказват да ги картотекират.

"Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, заедно с Управителния съвет, негови лични приятели, последните пет месеца първо спряха действаща Европейска купа по кикбокс, след което спряха провеждането на вече спечелено Световно първенство в България, а сега в последния момент посегнаха и на децата. Реално, това за мен е престъпление! Те посягат на децата, децата не могат да се развиват спортно и това са децата на България. За мен това действие е убиване на българския спорт!", каза председателят на СК Star team Деница Миленкова. „Искам да благодаря на всички училища в София, на всички директорки, които благодарение на тях успяваме да развиваме спорт и децата да спортуват, но натискът е голям. Апелирам към всички спортни клубове незабавно да поискат оставката на Галин Димов, на ръководството на федерацията, защото с тези си действия да спре децата от Европейска купа, да ги лиши от участия и от спортни изяви, да отказва картотекирането на децата, такива хора не бива да бъдат ръководители на федерации!”

Към момента Министерството на спорта е отворено за разбиране към нашите проблеми в лицето на Министър Пешев и зам. Министър Петър Младенов, но въпреки това, Галин Димов продължава да управлява в ущърб на спорта и българските деца.