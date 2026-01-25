IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меле между феноме на фенове на Цървена звезда и Хайдук, 93-ма са в ареста

Боят е станал на международното летище "Тузла" в Живинице, Босна и Херцеговина

25.01.2026 | 17:23 ч. 4
Снимка: Hooligans.cz

Снимка: Hooligans.cz

Пред Международното летище "Тузла" в Живинице, Босна и Херцеговина, се е заформил масов бой между голям брой футболни фенове в съботната вечер.

На мястото са изпратени няколко полицейски патрула, екипи за бързо реагиране от Специалната полицейска подкрепа, както и екипи от Спешната медицинска помощ от Живинице и Тузла.

След пристигането на мястото, полицейските служители са установили, че те са фенове на "Цървена звезда" от Сърбия и на "Хайдук" от Хърватия.

93 души, членове на гореспоменатите фен групи, са били задържани и отведени в полицейската дирекция към Министерството на вътрешните работи. 

23 души са били ранени, включително един полицай.

Босна и Херцеговина фенове бой Цървена звезда Хайдук
