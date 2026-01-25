Меле между феноме на фенове на Цървена звезда и Хайдук, 93-ма са в ареста

Пред Международното летище "Тузла" в Живинице, Босна и Херцеговина, се е заформил масов бой между голям брой футболни фенове в съботната вечер.

На мястото са изпратени няколко полицейски патрула, екипи за бързо реагиране от Специалната полицейска подкрепа, както и екипи от Спешната медицинска помощ от Живинице и Тузла.

След пристигането на мястото, полицейските служители са установили, че те са фенове на "Цървена звезда" от Сърбия и на "Хайдук" от Хърватия.

93 души, членове на гореспоменатите фен групи, са били задържани и отведени в полицейската дирекция към Министерството на вътрешните работи.

23 души са били ранени, включително един полицай.