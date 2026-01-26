IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Симеон Николов е най-добър разпределител в руското волейболно първенство

Проведе се анкета, българският национал спечели 55% от гласовете

26.01.2026 | 22:23 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Симеон Николов бе избран за най-добър разпределител в руското първенство по волейбол.

Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете. 19-годишният плеймейкър прави силен първи сезон с екипа на Локомотив (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов.

Николов изпревари Константин Абаев от Зенит (Казан), за когото останаха 23 на сто от вота. На трето място е Роман Порошин от Белогорие с 19 процента.

Между 26 и 29 януари треньорите на отборите в руския шампионат ще определят идеалния състав на полусезона, който ще бъде обявен на 30 януари.

Симеон Николов е сребърен медалист от световното първенство във Филипините през миналата година, пише БНР.

