Мони Николов е шести в престижна класация във волейбола за 2025 г.

Поредно признание за талантливия ни разпределител - Симеон Николов. Той беше избран за номер шест в света.

Класацията е на Volleyball World.

Определено 18–годишният разпределител на националния ни отбор изпраща най-добрата година в професионален план. Той стана вицешампион на световното първенство по волейбол, като завърши Мондиала с впечатляваща статистика - 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса).

В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена България достигна до финалите на Световното първенство за първи път от 55 години

Ето какво написаха от медията за него: "Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си - диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра".

Тази вечер Николов и "Локомотив" (Новосибирск) се изправят срещу "Зенит" (Казан) в спор за Суперкупата на Русия.

Капитанът на националния отбор – Алекс Грозданов бе класиран на десето място в същата класация.

