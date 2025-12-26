IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мони Николов е шести в престижна класация във волейбола за 2025 г.

Алекс Грозданов бе класиран на десето място от Volleyball World

26.12.2025 | 18:38 ч. 1

Поредно признание за талантливия ни разпределител - Симеон Николов. Той беше избран за номер шест в света.

Класацията е на Volleyball World.

Определено 18–годишният разпределител на националния ни отбор изпраща най-добрата година в професионален план. Той стана вицешампион на световното първенство по волейбол, като завърши Мондиала с впечатляваща статистика - 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса).

В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена България достигна до финалите на Световното първенство за първи път от 55 години

Ето какво написаха от медията за него: "Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си - диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра".

Тази вечер Николов и "Локомотив" (Новосибирск) се изправят срещу "Зенит" (Казан) в спор за Суперкупата на Русия.

Капитанът на националния отбор – Алекс Грозданов бе класиран на десето място в същата класация.

Вижте повече във видеото.

Симеон Николов волейбол
