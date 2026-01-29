Тайсън Фюри се завръща на ринга срещу руснак

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на 11 април във Великобритания, когато ще се изправи срещу руснака Арсланбек Махмудов.

Мачът ще се излъчва на живо по стрийминг платформата Нетфликс и ще бъде първият за Циганския крал след загубата му в реванша с Олександър Усик през декември 2024 година.

37-годишният британец се оттегли от бокса месец след поражението, но по-рано през януари потвърди плановете си за завръщане. „Развълнуван съм, че се завръщам. Сърцето ми винаги е било и винаги ще бъде в бокса. Някой да каже на краля, че асото се завърна!“, заяви Фюри, цитиран от BBC.

Арсланбек Махмудов е с година по-млад от Фюри и има баланс от 21 победи и 2 загуби в 23 професионални мача. Сезионът на британския боксьор включва 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство в 37 срещи.