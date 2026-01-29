IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Тайсън Фюри се завръща на ринга срещу руснак

Бившият световен шампион ще се боксира на 11 април срещу Арсланбек Махмудов

29.01.2026 | 07:25 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на 11 април във Великобритания, когато ще се изправи срещу руснака Арсланбек Махмудов.

Мачът ще се излъчва на живо по стрийминг платформата Нетфликс и ще бъде първият за Циганския крал след загубата му в реванша с Олександър Усик през декември 2024 година.

37-годишният британец се оттегли от бокса месец след поражението, но по-рано през януари потвърди плановете си за завръщане. „Развълнуван съм, че се завръщам. Сърцето ми винаги е било и винаги ще бъде в бокса. Някой да каже на краля, че асото се завърна!“, заяви Фюри, цитиран от BBC.

Арсланбек Махмудов е с година по-млад от Фюри и има баланс от 21 победи и 2 загуби в 23 професионални мача. Сезионът на британския боксьор включва 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство в 37 срещи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

фюри руснак ринга се завръща
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem