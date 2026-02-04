Издадоха заповед за арест на боксьора Жервонта Дейвис

31-годишният бивш световен шампион по бокс Жервонта Дейвис го закъса. Съд в Балтимор издаде заповед за ареста му за предполагаемо нарушаване на условията по присъдата, свързана с фаталната автомобилна катастрофа в града през 2020 година, съобщава Boec.bg.

През 2023 г. съдът в Балтимор осъди Дейвис на 90 дни домашен арест, три години пробация и 200 часа общественополезен труд за причиняване на пътнотранспортното произшествие. Впоследствие боксьорът прекара и 44 дни в затвора заради нарушение на условията на домашния си арест.

Новата заповед за арест е свързана със задържането на Дейвис в Маями по обвинения в побой, незаконно лишаване от свобода и опит за отвличане. Инцидентът е станал през октомври 2025 г., като полицията в Маями е издала заповед за издирването му на 14 януари, а арестът е извършен на 28 януари. Дейвис е освободен под гаранция в размер на 8500 долара.

Очаква се Дейвис да бъде изправен пред съд както в Маями, така и в Балтимор, като съществува вероятност съдът в Балтимор да замени настоящата му пробация с ефективна присъда.

