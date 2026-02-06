Шампионът Константин Стойков за SENSHI 30: Излизам за победа

Предстои поредното международното бойно шоу SENSHI 30 Grand Prix. Бойната гала вечер ще се проведе на 28 февруари от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна. Участие ще вземе и шампионът по кикбокс Константин Стойков.

"Ще има зрелище, адреналин. Основата е здрава психика и работа над мен самия, да се подготвиш, че ще се стоварят болка, травми. Трябва да се адаптираш, приемеш и да си гониш целта до последно", каза спортистът в "България сутрин".

Три битки в една вечер

"В първата среща знаеш с кого играеш. Настройваш се тактически. След това е на прогнози. С треньора имаме базова прогноза и правим два гейм плана", разкри Стойков, като уточни, че първата му битка е с испанец.

Пред Bulgaria ON AIR шампионът сподели, че се чувства подготвен за битката.

"Уверен съм. Има още три седмици, ще вляза в още по-добра форма. Излизам само за победи. Благодарен съм на SENSI за поредния лагер, който направиха с бойци. Беше от голяма полза. Наблягаме на спаринги и техника с повече на брой хора. За мен е удоволствие да играя във Варна. Всеки път чувам публиката, усещам енергията, която ме мотивира", каза Стойков.

Загубите са трудни за преживяване, призна той.

"Трудно ги приемам. Победите с нокаут са ми на сърце. Хоризонтите, които дава SENSHI, са огромни. Искам максимално да се задържа на техния подиум", отбеляза Стойков.

