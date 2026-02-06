IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЦСКА 1948 би трудно Монтана, автогол реши мача

Тежка контузия и пропусната дузпа белязаха мача

06.02.2026 | 17:22 ч. Обновена: 06.02.2026 | 17:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

ЦСКА 1948 измъкна трудна победа в откриващия мач за 2026 г. в Първа лига. „Червените“ се наложиха с 1:0 при гостуването на Монтана. Единственото попадение в петъчния следобед беше автогол на Жоржиньо Соареш 20 минути след началото на срещата. 

Още в първите секунди на двубоя новото попълнение на Монтана се сблъска с Бернардо Коуто, който се контузи преди да е изминала и минута от дебюта му. Креативният футболист беше изнесен на носилка след триминутна медицинска намеса.

Проблемът с Коуто е в коляното и не е изключено да се завърне чак за плейофите в късната пролет, ако въобще изиграе още двубои през настоящия сезон. 

До края на първото полувреме Атанас Илиев пропиля дузпа за бистричани, а такава не беше отсъдена за домакините след почивката. 

На ЦСКА 1948 му се наложи да потрепери в заключителния четвърт час, когато и Шейтанов се намеси с перфектно спасяване на удар от дистанция. Най-чистото положение за домакините пък бе пропиляно в добавеното време на мача.

След успеха „червените“ намалиха временно изоставането си на 4 точки от лидера Левски, а след седмица ще приемат ЦСКА в Бистрица. Монтана пък е 14-ти на три точки от дъното. 

монтана цска 1948
