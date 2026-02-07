IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Черно море и Спартак 1918 се занулиха във варненското дерби

Мартин Георгиев беше изгонен с директен червен картон

07.02.2026 | 14:45 ч. Обновена: 07.02.2026 | 14:46 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Черно море и Спартак Варна завършиха 0:0 в мач от 20-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Тича".

Градските съперници направиха здрава битка и "соколите" измъкнаха точка, след като още от 18-ата минута играха с човек по-малко. Тогава Мартин Георгиев беше изгонен с директен червен картон

"Моряците" не успяха да се възползват от численото и игровото си предимство и пропуснаха да победят съгражданите си.

В класирането Черно море събра 34 точки и вече има равен брой с 5-ия ЦСКА, който вчера надделя с 3:1 над Арда Кърджали.

Спартак заема 12-то място с 18 пункта.

В следващия кръг хората на Илиан Илиев приемат Ботев Враца, "соколите" пътуват до Пловдив за мач с Локомотив.

Другата лоша новина за Черно море е тежката контузия, която получи капитанът Васил Панайотов.

Повече за срещата четете в Gol.bg

 

спартак варна черно море
