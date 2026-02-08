Страхотна Малена Замфирова, класира се на елиминациите в сноуборда

16-годишната Малена Замфирова направи впечатляващ дебют на Олимпийски игри. Българката се класира за елиминациите след двете квалификационни спускания на паралния гигантски слалом в сноуборда.

При първото си спускане тя зае 11 позиция, а след втората квалификация спечели една позиция и завърши 10-а.

Нейна съперничка в квалификацията ще бъде Хофмайстер.

Фаворит за златния медал е чехкинята Естер Ледецка, която спечели квалификацията.