IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Страхотна Малена Замфирова, класира се на елиминациите в сноуборда

16-годишната българка с впечатляващ дебют на Олимпийски игри

08.02.2026 | 11:37 ч. Обновена: 08.02.2026 | 11:37 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

16-годишната Малена Замфирова направи впечатляващ дебют на Олимпийски игри. Българката се класира за елиминациите след двете квалификационни спускания на паралния гигантски слалом в сноуборда.

При първото си спускане тя зае 11 позиция, а след втората квалификация спечели една позиция и завърши 10-а. 

Нейна съперничка в квалификацията ще бъде Хофмайстер.

Фаворит за златния медал е чехкинята Естер Ледецка, която спечели квалификацията.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

малена замфирова
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem