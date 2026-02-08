IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тервел Замфиров и Радо Янков се класираха за осминафиналите в сноуборда

21-годишният олимпийски дебютант Александър Кръшняк не успя

Тервел Замфиров се класира пети в квалификациите. Снимка: Reuters

Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за осминафиналите на паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина. Третият български представител Александър Кръшняк отпадна в квалификациите на трасето в Ливиньо.

20-годишният Замфиров, световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025, кара солидно и завърши с пето време в пресявките с 1:26.58 минута при олимпийския си дебют.

Така той ще се изправи срещу германеца Елиас Хубер на осминафиналите днес след 14:24 часа.

36-годишният Радослав Янков, който записа четвърто олимпийско участие, даде 13-о време в пресявките с 1:27.44 минута и успя да преодолее за втори път в кариерата си квалификациите на зимни Игри, след като в Пекин 2022 се нареди 15-и в крайното класиране.

Така в първия кръг на директните елиминации той ще се изправи срещу Арно Годе (Канада).

21-годишният олимпийски дебютант Александър Кръшняк допусна грешки и остана на предпоследното 31-о място с 1:32.27 минути.

