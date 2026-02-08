Ясен Петров дебютира с победа, Добруджа удари Септември

Добруджа победи като домакин Септември София с 3:0 в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Дебют начело на добруджанци направи Ясен Петров. Попаденията бяха дело на Вашко Оливейра, Матеуш Леони и Томаш Силва.

Септември започна мотивирано срещата и стигна до добра възможност още в 11-ата минута. Капитанът на състава от София Бертран Фурие отправи удар от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата.

Само четири минути по-късно отново гостите създадоха отлична възможност. Стефан Стоянович намери около точката на дузпа Преслав Георгиев, който стреля, но вратарят на Добруджа Галин Григоров направи отлично спасяване.

Домакините имаха шанс в 29-ата минута, но Антон Иванов стреля неточно от добра позиция.

Добруджа откри резултата в 37-ата минута, когато Томаш Силва отне топката от Симеон Василев и центрира в наказателното поле, където Вашко Оливейра с глава прати топката неспасяемо в мрежата на Янко Георгиев.

След подновяването на играта Добруджа продължи да държи инициативата. В 50-ата минута Антон Иванов намери Томаш Силва в наказателното поле, а той отправи удар незабавно, който профуча над напречната греда. Малко след това Айкут Рамадан също опита да изненада Янко Георгиев, но също без успех.

В 58-ата минута все пак Добруджа стигна до втори гол. Матеуш Леони бе оставен непокрит в наказателното поле и прати топката в мрежата на Георгиев.

Един от най-добрите на терена Томаш Силва оформи крайното 3:0 в 66-ата минута. Португалецът се разписа с удар извън наказателното поле, който свари неподготвен Янко Георгиев.

В минутите до края на мача домакините направиха куп пропуски, за да запишат още по-изразителен успех. Венцислав Керчев, Антон Иванов, Айкут Рамадан и Ивайло Михайлов бяха близо до отбелязване. Резервата Михайлов от непосредствена близост прати топката в напречната греда.