IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Две стотни разделиха Малена Замфирова от място в топ 8

08.02.2026 | 14:21 ч. Обновена: 08.02.2026 | 14:22 ч. 5
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Малена Замфирова не успя да се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом за жени на Олимпиадата в Милано-Кортина.

16-годишната ни сноубордистка може обаче само да се гордее с дебюта си на Зимни игри, след като само две стотни я разделиха от това да победи Рамона Терезия Хофмайстер от Германия. 

Хофмайстер започна по-добре на синьото трасе и имаше стабилна преднина, но Малена показа агресия и малко не ѝ достигна за победата.

Предстоят спусканията на Тервел Замфиров и Радослав Янков при мъжете.

Замфиров се изправя срещу Елиас Хубер от Германия, а Янков има за съперник канадеца Арно Годе.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

малена замфирова
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem