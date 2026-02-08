IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите, Радо Янков отпадна

08.02.2026 | 14:37 ч. Обновена: 08.02.2026 | 14:38 ч. 5
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина, а другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна.

20-годишният дебютант на зимни Игри - Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия Елиас Хубер (Германия). Той тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти полоин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но младият българин удържа и продължава в борбата за медалите.

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия Арно Годе (Канада). Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата.

радослав янков Тервел Замфиров
