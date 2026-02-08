Тервел Замфиров се класира за полуфинал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина. Той надделя над Арно Годе от Канада. На полуфинала Тервел ще има право да избира трасето, по което да се спусне. Другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна.

20-годишният дебютант на зимни Игри - Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия от пресявките Елиас Хубер (Германия). Българинът тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти половин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но Замфиров удържа и продължава в борбата за медалите./ Нова телевизия