Парма с успех като гост срещу Болоня в Серия А

Парма надви Болоня с 1:0 като гост в среща от 24-ия кръг на италианската Серия А.

Кристън Ордонес се превърна в герой за гостите с попадението си в 94-та минута. И двата отбора завършиха срещата с по 10 човека на терена след изгонванията на Томазо Побега и Мариано Троило.

В подреждането Парма е 14-и с 26 точки, докато Болоня е на десето с 30. В следващите си мачове Болоня играе с Лацио в четвъртфинал за Купата, а след това гостува на Торино в Серия А, докато Парма домакинства на Верона за първенство./ БГНЕС