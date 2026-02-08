IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Парма с успех като гост срещу Болоня в Серия А

Парма е 14-и с 26 точки, докато Болоня е на десето с 30

08.02.2026 | 16:46 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Парма надви Болоня с 1:0 като гост в среща от 24-ия кръг на италианската Серия А.

Кристън Ордонес се превърна в герой за гостите с попадението си в 94-та минута. И двата отбора завършиха срещата с по 10 човека на терена след изгонванията на Томазо Побега и Мариано Троило.

Свързани статии

В подреждането Парма е 14-и с 26 точки, докато Болоня е на десето с 30. В следващите си мачове Болоня играе с Лацио в четвъртфинал за Купата, а след това гостува на Торино в Серия А, докато Парма домакинства на Верона за първенство./ БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Парма Болоня Серия А футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem