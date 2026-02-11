Карта MultiSport вече дава достъп до 10 000 обекта в 6 държави

От 1 декември 2025 г. всички притежатели на карта MultiSport в България могат да ги използват в още пет държави. Функционалността има пряко значение за над 4 000 корпоративни клиента и повече от 170 000 активни ползватели в България. Всички те получават достъп до мрежа от над 10 000 спортни и уелнес обекта в шест държави – България, Полша, Чехия, Словакия, Хърватска и Турция.

Така картата се утвърждава като едно от най-практичните и модерни решения за активен и балансиран начин на живот. И позволява комбинацията от тренировки и възстановяване според нуждите и настроението си, без допълнителни абонаменти или такси.

„Първите посещения с карти MultiSport, издадени извън България, дойдоха само часове след активирането на функционалността. Дори и без да бъде комуникирана към широката публичност. Това е ясно доказателство, че възможността отговаря на очакванията и изискванията на нашите ползватели“, коментира въвеждането на новата функционалност Алиция Любенов, маркетинг мениджър на Бенефит Системс България.

Как работи новата функционалност?

Международният достъп е интегриран като стандартна функционалност към дигиталната карта MultiSport и не изисква предварителна активация. Достъпът до обектите се осъществява чрез QR код в мобилното приложение, който се сканира директно на входа.

Ползвателите на карти MultiSport използват услугата в чужбина по същите правила, които важат и в България – едно посещение на ден, без необходимост от доплащане.

Важно уточнение при посещението на международен обект - всеки ползвател трябва вече да е регистрирал посещение в страната-издател на картата си.

Достъп до водещи спортни вериги в региона

С активирането на международната функционалност ползвателите на карти MultiSport получават достъп до интегрирана спортна мрежа в рамките на групата на Benefit Systems, която обединява водещи фитнес и уелнес вериги в България, Полша, Чехия, Словакия, Хърватска и Турция.

Tова означава, че всеки ползвател може да тренира в Турция, да използва карта си в йога или пилатес студио в Чехия, а седмици по-късно да посети спортен комплекс в Полша или Словакия — без допълнителна регистрация и без промяна в начина на ползване. Интересното е, що се отнася до Чехия и Словакия, че карта MultiSport получавате достъп до музеи, замъци и други културни локации.

Карта с достъпните обекти във всички държави може да разгледате тук.

Дългосрочна стратегия за развитие

Нововъведението е част от цялостната визия на Benefit Systems да подкрепя компаниите в изграждането на по-здравословна, устойчива и продуктивна работна среда.

Услугата е достъпна за всички притежатели на MultiSport карти за служители и придружаващи лица и е включена като стандартна част от услугата, без допълнително заплащане.