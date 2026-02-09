IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Левски и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие

09.02.2026 | 15:22 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Левски и един от най-скъпоплатените чужденци - Фабио Лима, се разделиха по взаимно съгласие, съобщават от клуба.

Нападателят направи своя дебют за Левски на 17 февруари 2024 година при победата като гост над Пирин с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара дебютния си гол при победата с 4:0 над „Арда“ на стадион „Георги Аспарухов“. 

Със синята фланелка записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

"Левски благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

фабио лима левски
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem