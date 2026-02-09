Левски и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие

Левски и един от най-скъпоплатените чужденци - Фабио Лима, се разделиха по взаимно съгласие, съобщават от клуба.

Нападателят направи своя дебют за Левски на 17 февруари 2024 година при победата като гост над Пирин с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара дебютния си гол при победата с 4:0 над „Арда“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Със синята фланелка записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

"Левски благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.