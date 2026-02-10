Пастор ще гледа ЦСКА – ЦСКА 1948 от ареста, гласят му глоба от 30 000 евро

Съдът остави футболиста Пастор в ареста за 72 часа заради възможността да се укрие или да извърши ново престъпление, след като бе хванат да шофира пиян след лека катастрофа. Дрегерът показал 2,32 промила алкохол.

По този начин бразилецът дори няма да бъде на свобода за важния мач между неговия ЦСКА и ЦСКА от ¼-финалите за Купата на България тази вечер.

Говорителят на СРП Николай Николаев съобщи, че законът предвижда присъда лишаване от свобода за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. В този случай обаче автомобилът не е бил личен и съдът присъжда като глоба стойността на автомобила. В случая тя възлиза на около 30 000 евро.

Пастор не е употребил наркотици. Той е имал и спътничка, а в допълнение Пастор е отказал кръвен тест, така че са използвани стойностите от дрегера.

Според Николай Николаев футболистът ще получи условна присъда, както се случва най-често. Съдът не се е свързал с ЦСКА за информация за футболиста, но самият той оказва пълно съдействие.