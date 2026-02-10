IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Най-голямата игрална зала на inbet отвори врати в Добрич

10.02.2026 | 12:41 ч. Обновена: 10.02.2026 | 12:46 ч.
Най-голямата игрална зала на inbet отвори врати в Добрич

Най-новият обект на inbet ИГРАЛНИ ЗАЛИ вече посреща своите клиенти в Добрич.

Залата се отличава с модерна визия и впечатляващо игрално разнообразие. Тя се намира на ул. „Независимост“ №2Г и отвори широко врати на 5-ти фервруари тази година.

Залата впечатлява посетителите със стотици слот игри от световноизвестни и утвърдени производители, като: EGT, Novomatic, Appex, CT Gaming и IGT. В допълнение, клиентите са приятно изненадани от едни от най-популярните джакпот системи, сред които: BELL LINK, Burning Hot, Shining Crown, Top Link, Clover Link и Diamond King III.

Клиентите на inbet Добрич могат да се забавляват всекидневно с разнообразни игри, да се възползват от атрактивни промоции и от специални предложения! Комфортната и уютна атмосфера, съчетана перфектно с професионално обслужване, превръщат новата зала в предпочитано място за премиум игрално преживяване от всички играчи! 

С откриването на най-голямата си игрална зала в Добрич, inbet ИГРАЛНИ ЗАЛИ затвърждава лидерските си позиции и продължава активното си развитие на пазара в цяла България! 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem