Най-голямата игрална зала на inbet отвори врати в Добрич

Най-новият обект на inbet ИГРАЛНИ ЗАЛИ вече посреща своите клиенти в Добрич.

Залата се отличава с модерна визия и впечатляващо игрално разнообразие. Тя се намира на ул. „Независимост“ №2Г и отвори широко врати на 5-ти фервруари тази година.

Залата впечатлява посетителите със стотици слот игри от световноизвестни и утвърдени производители, като: EGT, Novomatic, Appex, CT Gaming и IGT. В допълнение, клиентите са приятно изненадани от едни от най-популярните джакпот системи, сред които: BELL LINK, Burning Hot, Shining Crown, Top Link, Clover Link и Diamond King III.

Клиентите на inbet Добрич могат да се забавляват всекидневно с разнообразни игри, да се възползват от атрактивни промоции и от специални предложения! Комфортната и уютна атмосфера, съчетана перфектно с професионално обслужване, превръщат новата зала в предпочитано място за премиум игрално преживяване от всички играчи!

С откриването на най-голямата си игрална зала в Добрич, inbet ИГРАЛНИ ЗАЛИ затвърждава лидерските си позиции и продължава активното си развитие на пазара в цяла България!