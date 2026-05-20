"Арсенал" го дочака: стана шампион на Англия след 22 г.

Арсенал спечели 14-ата си титла на Англия 22 години след последната през 2004-а. Това стана, след като Манчестър Сити направи равенство 1:1 с Борнемут и "артилеристите" станаха недостижими на върха в класирането кръг преди края.

Мачът бе важен за двата отбора - Борнемут може да се класира в Лига Европа. В 39-ата минута французинът Адриан Трюфер подаде отличен пас за сънародника си Ели Крупи на границата на наказателното поле и той бе точен - 1:0 за Борнемут.

Сити натисна, но стигна до гол едва в петата минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът вкара за 1:1 от близко разстояние, а секунди след това главният съдия сложи край на мача.

Борнемут пък вече е сигурен участник в Лига Европа.

Днес масово на Острова бе съобщено, че сезонът е последен за Пеп Гуардиола начело на "гражданите", а техен мениджър става Енцо Мареска. Италианецът води в Англия "Челси" и "Лестър".