"Арсенал" го дочака: стана шампион на Англия след 22 г.

"Артилеристите" спечелиха 14-ата си титла кръг преди края

20.05.2026 | 07:30 ч.
Снимка БГНЕС

Арсенал спечели 14-ата си титла на Англия 22 години след последната през  2004-а. Това стана, след като Манчестър Сити направи равенство 1:1 с Борнемут и "артилеристите" станаха недостижими на върха в класирането кръг преди края.  

Мачът бе важен за двата отбора - Борнемут може да се класира в Лига Европа. В 39-ата минута французинът Адриан Трюфер подаде отличен пас за сънародника си Ели Крупи на границата на наказателното поле и той бе точен - 1:0 за Борнемут.

Сити натисна, но стигна до гол едва в петата минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът вкара за 1:1 от близко разстояние, а секунди след това главният съдия сложи край на мача. 

Борнемут пък вече е сигурен участник в Лига Европа.

Днес масово на Острова бе съобщено, че сезонът е последен за Пеп Гуардиола начело на "гражданите", а техен мениджър става Енцо Мареска. Италианецът води в Англия "Челси" и "Лестър".

