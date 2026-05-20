DARA да пее на откриването на Мондиал 2026? Стоичков да даде едно рамо

Може ли българската изпълнителка DARA, която донесе исторически успех за България със завоюваното първо място на "Евровизия", да пее на откриването на световното първенство по футбол в САЩ след по-малко от месец?

Възможно е, ако се осъществи идеята на един от близките до Доналд Тръмп българи зад океана, посочва бТВ. Професор Йонко Мермерски, който бе личен преводач на Тръмп при срещата му с бившия премиер Бойко Борисов в Белия дом през 2020 година, предложи DARA да пее на откриването на първенството на планетата.

Чрез личния си профил във фейсбук той призовава легендата в българския футбол Христо Стоичков да разговаря с шефа на световната централа Джани Инфантино и да лобира DARA да пее на откриването на турнира в Лос Анжелис на 11 юни.

"Към моя добър приятел - легендарния Христо Стоичков, нека даде едно рамо нашата българска звезда DARA да открие Световното първенство в САЩ, подобно на Шакира през 2010 година в ЮАР. Великане, моля те подшушни на Джани Инфантино, че това е идеален вариант за химн на Мондиал 2026. С енергията на Дара и като песен с такъв заряд "БАНГАРАНГА" пасва идеално на такъв световен форум", коментира Мермерски във фейсбук.

По време на първенството в САЩ, Канада и Мексико, ще се изяват някои от най-големите звезди на световната поп музика начело с Мадона и Шакира.

Самият Христо Стоичков бе един от първите, които поздравиха DARA за феноменалния ѝ успех на "Евровизия" във Виена.

"България скандира Дара! Дара! Дара! Ти обедини нацията! Ти си новият голям герой на България! Обичаме те, прегръщаме те и ти благодарим", написа Стоичков минути след като DARA спечели надпреварата.