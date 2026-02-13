Легендарни бойни величия идват на SENSHI 30 Grand Prix

Остават по-малко от две седмици до чаканата юбилейна бойна галавечер SENSHI 30, в която феновете на бойните спортове ще видят и първия Grand Prix турнир в категория до 75 кг на веригата, заедно с три супер битки. Събитието ще се проведе на 28 февруари от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна, а бойната карта е повече от впечатляваща.

На арената на SENSHI 30 Grand Prix ще се изявят 18 бойци от 13 държави - Япония, Азербайджан, Казахстан, ДР Конго, Португалия, Испания, Унгария, Словения, Молдова, Албания, Гърция, Румъния и България. Билетите за 30-то юбилейно издание на SENSHI вече са в продажба и може да бъдат закупени от мрежата на Eventim.bg.

Специално за случая, в България пристигат легендарни бойни величия, шампиони и носители на множество Grand Prix титли - Ернесто Хуст, Семи Шилт, Николас Петас, Алберт Краус и Анди Зауер. Те ще влязат в ролята на рефери и съдии на двубоите в бойната галавечер SENSHI 30 Grand Prix.

В дните преди SENSHI 30, от 26 февруари до 1 март, легендите ще бъдат сред водещите инструктори в първия за 2026 година международен тренировъчен лагер по бойни изкуства на SENSHI. Вижте и пълния списък на инструкторите в престижния тренировъчен лагер през февруари.

Ернесто Хуст (Нидерландия) – четирикратен световен шампион на K-1, световен шампион по савате, световен шампион на ISKA по фул контакт и световен шампион по муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Шихан Семи Шилт (Нидерландия) – президент на KWU SENSHI Европа, шампион на Glory Grand Slam 16-man tournament, световен шампион на Glory, четирикратен K-1 Grand Prix шампион, K-1 световен шампион, трикратен носител на титлата King of Pancrase и двукратен световен Кудо шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Шихан Николас Петас (Япония) – европейски и световен шампион по карате, последният учи-деши на Масутацу Ояма, победител в К-1 Grand Prix на Япония, водещ на ринга на бойната галавечер SENSHI, начело на комисията за връзки с обществеността и маркетинг на KWU SENSHI и член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Алберт Краус (Нидерландия) – първият K-1 световен шампион на MAX Tournament през 2002 г., както и първият SUPERKOMBAT шампион в средна категория. Краус е носител и на четири отделни световни титли по кикбокс и муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Анди Зауер (Нидерландия) – двукратен световен K-1 MAX шампион, четирикратен световен шампион по Shootboxing, Showtime 70MAX световен шампион и световен муай тай шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Сенсей Тариел Николейшвили (Грузия) – абсолютен световен шампион през 2011 г., завършва „100 боя“ кумите през 2014 г., абсолютен шампион на Япония през 2010 г., шампион на Япония в категория през 2010 г., шампион на Европа през 2010 г., член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

Сенсей Захари Дамянов (България) – абсолютен световен киокушин шампион през 2015 г., четирикратен шампион на American Absolute и четирикратен европейски киокушин шампион и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

Сенсей Ян Сокуп (Чехия) – шампион през 2004 г. на All Japan Tournament, европейски шампион през 2007 г., второ място на деветия световен отворен киокушин шампионат през 2007 г., шампион в тежка категория през 2014 г. на Yangame Fight Night, победител на SENSHI – 2019 г. и второ място на първия европейски шампионат в стил „фул контакт“ – 2020 г. и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

Сенсей Петър Мартинов (България) – световен киокушин шампион през 2014 г., европейски киокушин шампион през 2006 г., трето място на турнира European Open през 2008 г. и трикратен европейски Tameshiwari шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

С наближаването на SENSHI 30 Grand Prix се увеличава и нетърпението на публиката да проследи екшъна в залата и да подкрепи родните четирима бойци, които ще се впуснат в предизвикателството на веригата.

SENSHI 30 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“. Медийни партньори на SENSHI 30 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News и Fighto.News.