"Левски" отново с преднина пред "Лудогорец", прегази "Ботев Пловдив"

Левски разби Ботев Пловдив с 3:0 в двубой от 21-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Георги Аспарухов" в столицата.

Домакините наложиха натиск още от първите минути, а мачът предложи динамика и положения главно пред вратата на пловдивчани.

В 23-ата минута Око-Флекс бе близо до това да накаже бившия си тим, но техничният му удар срещна гредата. Малко по-късно, в 32-ата минута, меко центриране в наказателното поле бе продължено от Переа към Кристиан Димитров, който намери непокрития Мазир Сула. Ударът на халфа също се отби в страничната греда.

Секунди след това Сула центрира от корнер, а Кристиан Димитров нанесе мощен удар с глава, спасен по впечатляващ начин от Даниел Наумов.

Логичното се случи в 37-ата минута. Алдаир центрира отлично отдясно, а с летящ плонж Евертон Бала не остави шансове на Наумов за 1:0.

Второто полувреме започна по мечтан начин за „сините“. Те получиха право да изпълнят дузпа, а зад топката застана отново Бала, който хладнокръвно удвои – 2:0 в 50-ата минута.

Само три минути по-късно всичко бе решено. Око-Флекс бе изведен зад отбраната на гостите, диагоналният му удар бе спасен от Наумов, но при добавката Акрам Бурас бе безпогрешен – 3:0.

До края Левски продължи да търси още попадения. В 85-ата минута бърза контра по десния фланг завърши с ново центриране на Алдаир към Радослав Кирилов, който обаче пропусна да направи резултата още по-изразителен.

Така Левски възстанови аванса си на върха след този успех, събирайки 50 точки на първата позиция, на седем пред главния преследвач Лудогорец. Ботев остава на 11-ата позиция с 22 точки в актива.

