Лора Христова с още едно силно представяне: Седма е в преследването

Милена Тодорова остана 14-та

15.02.2026 | 16:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лора Христова ни зарадва с още едно силно представяне на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. След бронза в индивидуалното и 11-то място в спринта, днес 22-годишната биатлонистка завърши седма в преследването на 10 км в Антерселва.

Христова не сбърка в нито една от 20-те си стрелби на огневия рубеж, като можеше да финишира и шеста, но беше изпреварена от германката Франциска Пройс.



Седмото място на Лора е и най-доброто ни класиране в дисциплината на Зимни олимпийски игри след бронза на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година.

Милена Тодорова пък от своя страна, четвърта от спринта, се нареди на 14-а позиция. Състезателката от Троян направи общо три пропуска при стрелбата.

И двете ни състезателки ще карат в масовия старт на 12.5 км, който е насрочен за събота, 21 февруари. 

Иначе, победителка в преследването стана представителката на домакините Лиза Витоци.

Лора Христова Олимпийски игри преследване
