Норвежецът Клаебо влезе в историята с рекорден 10-и златен олимпийски медал

Норвегия в състав Ейнар Хедегард и Йоханес Клаебо защити титлата си в отборния спринт по ски бягане в свободен стил на Олимпиадата в Милано-Кортина. Българите Марио Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място.

29-годишният Клаебо влезе в историята с рекордно десето олимпийско злато от Зимна Олимпиада, пет от които от настоящите зимни Игри.

Скандинавците бяха начело през по-голямата част от състезанието, като в последната шеста обиколка на трасето в Тезеро Клаебо направи мощна атака на финалното изкачване и дръпна със сериозна разлика, което му позволи в последните метри да намали темпото и да обере овациите на публиката.

Норвегия финишира с време 18:28.98 минути.

Клаебо спечели отборната титла и в Пекин 2022 с Ерик Валнес. Той е и шампион от последните четири Световни първенства в дисциплината с различни партньори.

На второ място на 1.37 секунди завършиха американците Бен Огдън и Гас Шумейкър, които заслужиха първи олимпийски медали в кариерата си.

С бронза се окичиха представителите на домакините Елиа Барп и Федерико Пелегрино, които останаха на 3.31 секунди зад победителите. За 35-годишния Пелегрино това беше трето отличие от зимни Игри след сребърните медали в индивидуалния спринт от Пьончан 2018 и Пекин 2022.

(БТА)