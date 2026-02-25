IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Григор в лоша серия, отпадна на старта и в Мексико

Най-добрият ни тенисист е вече с четири поредни загуби

25.02.2026 | 06:45 ч. 19
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Григор Димитров влезе в лоша серия с четвърта поредна загуба. 

Най-добрият български тенисист отпадна на старта и на турнира в Акапулко след 3:6, 3:6 с Теранс Атман (Фр). Така за този сезон бившият №3 в света има само един спечелен мач поединично - срещу Пабло Кареньо Буста (Исп) в Бризбейн (Авл). 

Димитров водеше до 3:2 в първия сет срещу 63-ия в ранглистата, когато започна да допуска много грешки, прояви неувереност и съперникът му спечели 7 поредни гейма. След като спря серията, Григор пропусна две възможности за връщане на пробива, а след това Атман приключи уверено мача най-вече благодарение на мощния си сервис с лявата ръка. 

Нашият тенисист направи общо 30 непредизвикани грешки. Димитров продължава на двойки, където участва с Флавио Коболи (Ит). 

