Барса с впечатляващ успех над „Виляреал”

Ламин наниза красиви попадения

28.02.2026 | 20:23 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Ламин Ямал заби исторически първи хеттрик за „Барселона” в кариерата си и изкова успеха с 4:1 над Виляреал.

Гостите от „Виляреал” имаха невероятно положение за изравняване малко по-късно, когато Айози Перес хитро преодоля защитниците и излезлия напред вратар Жоан Гарсия, но топката мина на метър от десния страничен стълб, пише gol.bg.

В добавеното време на мача Роберт Левандовски оформи крайното 4:1 на празна врата след асистенция на Жул Кунде отдясно.

Шампионът Барселона (64 пункта) временно води с четири точки пред Реал Мадрид, който в понеделник играе срещу Хетафе. Виляреал прекъсна серията си от две поредни победи и е на трето място в класирането с 51 точки.

Ламин Ямал Барселона Виляреал футбол
