СДВР предприема мерки за охраната на дербито ЦСКА - Левски

Полицаи от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Главна дирекция „Национална полиция", Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и Областната дирекция на МВР ще следят за недопускане на противообществени прояви на територията на София във връзка с днешното дерби между ЦСКА и Левски. Това съобщиха от СДВР във фейсбук.

От 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ в София ще се проведе футболната среща между отборите на ПФК „ЦСКА“ и ПФК „Левски“. Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност, а служителите на реда ще осъществяват пропускателния режим на няколко контролно-пропускателни пункта. Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 14:00 ч. За да се избегне струпването на зрители, полицията призовава желаещите да се възползват от този по-ранен час.

Ще бъдат извършвани проверки за установяване на лица, извършили противообществени прояви, както и на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. На контролно-пропускателните пунктове служителите на реда ще проверяват и за носене на забранени предмети и вещи, като огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и други. Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

От СДВР напомнят още, че за охраната на спортното събитие са ангажирани охранителни фирми. Столичната полиция е отговорна за обособяване на резерви за действия при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения в пътното движение в централната градска част, допълват от столичната полиция. При необходимост може да се наложи временно спиране на движението, като след отпадане на необходимостта то ще бъде възстановявано.

Забранява се издигането на безпилотни въздухоплавателни средства (дронове) около сградите на Народно събрание I, Народно събрание II, Министерския съвет, Президентството на Република България и около Националния стадион „Васил Левски“ в пространството на бул. „Цар Освободител“, алея „Яворов“, бул. „Драган Цанков“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Васил Левски“. При неспазване на забраната спрямо операторите на безпилотни въздухоплавателни средства ще се предприемат съответните административни мерки, предвидени в закона.

Дербито между ЦСКА и Левски от първия плейофен кръг на efbet Лига ще се играе днес от 16:00 ч., съгласно обявената от Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз програмата по дни и часове за предстоящата заключителна част от сезон 2025/26, припомня БТА.