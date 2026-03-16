10 от Арда се справиха с Добруджа в Кърджали

Арда победи Добруджа с 2:0 в последна среща от 26-ия кръг на Първа лига.

В Кърджали мачът не започна добре за тима на Александър Тунчев, който остана в намален състав след директния червен картон на Давид Акинтола в 27-та минута, когато Давид Акинтола не успя да овладее топката и се присегна с крак, но само за да изрита с бутоните Малик Фол. Той беше изгонен с директен червен картон, но Арда не се огъна и записа деветата си победа за сезона.

Още в 32-та минута Фол върна услугата, след като топката рикошира в крака му и изведе Уилсън Самаке сам срещу Георги Аргилашки, а нападателят бе точен за 1:0. Това беше последното положение за първото полувреме, а още в началото на второто Самаке получи подаване от Лъчезар Котев на чиста позиция, но стреля над напречната греда от няколко метра.

Пропускът на малиеца бе поправен от Бирсент Карагарен в 61-та минута. Бившият нападател на Локомотив (Пловдив) получи топката по лявото крило и изпрати изненадващ удар към близкия ъгъл, за да преодолее Аргилашки за втори път от началото на мача.

Томаш Силва направи два пропуска за отбора от Добрич, който допусна 15-ата си загуба и остана 12-и в класирането. Добруджа е с две точки повече от Спартак (Варна) и пет по-малко от Ботев (Пловдив).

Арда е вече осми с 35 точки, колкото има и седмият Славия, на три от шестия Локомотив Пловдив. Добруджа продължава битката за оцеляване, като е 12-и с 25 пункта.

В следващите си мачове добричлии гостуват на ЦСКА в неделя, а кърджалийци има визита на Септември ден по-рано.