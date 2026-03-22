IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Ивелин Попов сложи край на футболната си кариера

22.03.2026 | 20:00 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Ивелин Попов сложи край на футболна си кариера. Един от най-добрите ни футболисти в последните години използва своя профил в социалните мрежи, за да обяви, че прекратява активната си състезателна кариера. На 38-годишна възраст, след над две десетилетия по терените на България и Европа, бившият капитан на националния отбор реши да окачи бутонките.

Попето изигра 90 мача за националния отбор на България, към които добави 588 срещу на клубно ниво в първенствата на България, Русия и Турция. Попов грабна 6 трофея, а в пика си пазарна му стойност бе 12 милиона евро, достигната през 2015 г. по време на силния му период в Русия.

Ивелин Попов остави незаличима следа в руската Премиер лига, където бе звезда в съставите на Кубан Краснодар и гранда Спартак Москва, с който стана и шампион на страната. В България той носи екипите на Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда. Трикратен носител е на приза „Футболист №1 на България“ (2015, 2016, 2017).

Тагове:

Ивелин Попов футбол кариера
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem