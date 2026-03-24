Пловдив ще бъде домакин на международен лагер на SENSHI през май

Международната верига SENSHI продължава своята мисия да развива бойните спортове с нов тренировъчен лагер, който ще се проведе от 28 до 31 май в Пловдив. Събитието ще събере за пореден път талантливи бойци и доказани инструктори с интензивна програма, насочена към усъвършенстване на техниката, тактиката и физическата подготовка на участниците.

Участниците в тренировъчния лагер ще имат възможност да се подготвят под ръководството на световно признати имена в бойните спортове в кикбокс и карате киокушин. Те ще споделят своя шампионски опит и ще предадат ценни знания на новото поколение бойци, като акцентът отново ще бъде поставен върху индивидуалния подход и развитието на всеки състезател.

Право на участие в лагера на SENSHI имат активни бойци с медали от световни и европейски първенства, национални състезатели на възраст над 16 години, както и техните треньори. Крайният срок за подаване на заявки за лагера е до 15 април 2026 г. чрез попълване формуляр в сайта kwusenshi.com. Одобрените участници ще получат уникална възможност да се включат в една от най-престижните тренировъчни платформи в бойните спортове, както и шанс да бъдат забелязани от скаутите на SENSHI, променящи съдби.

Връхна точка на международния лагер ще бъде професионалната бойната галавечер SENSHI 31, която ще се проведе на 30 май в емблематичния Античен театър и ще предложи на публиката незабравими емоции под открито небе. В рамките на събитието в Пловдив за първи път ще се състои и зрелищен SENSHI Grand Prix турнир в категория до 70 кг, който ще събере водещи бойци от леката категория в битка за шампионската титла на дивизията и славно място в историята на веригата.