Радослав Янков подкрепи Малена Замфирова: Много скоро ще се завърне

Радослав Янков даде специално интервю за bTV навръх Великден, на което изрази подкрепата си към Малена Замфирова.

Младата ни надежда в сноуборда пострада при тежък инцидент на 3 март в Чехия, като в момента се възстановява на родна земя след няколко сложни операции в Грац, Австрия.

"Тя е страхотен млад спортист, който започна много ударно и може би е сред най-обещаващите млади таланти на България. Тя се възстановява вече в България. И мисля, че много скоро ще се върне на световната сцена. Колкото и да е клиширано, това, което не те убива, те прави по-силен. Наистина е така. Тя ще се справи и ще излезе по-силна от тази битка", изрази оптимизъм Янков и продължи:

"Писахме си преди известно време - Малена е в добро състояние - поне ментално, психически. Млад човек, изключително позитивна. Тийнейджър от новото поколение, което подхожда с голяма увереност към всичко. И това много ѝ помага. Мисля, че ще ѝ помогне и във възстановяването".

А относно своята дъщеря Дария, чепеларецът сподели: "Тя е на три години и няколко месеца. Вече започва да осъзнава какво се случва, каква е професията на баща й. Последните пъти, в които заминавах на лагери и състезания, беше леко разстроена. Започна да се сеща, че заминавам отново, че няма да се виждаме".

"Аз се опитвам да ѝ обясня, че това е моята работа, моето призвание. И че е важно да бъда концентриран и да правя това, за да представя България на най-високо ниво. Тя пък започна да кара ски, което много ме радва. Пожела сама да се качи и на сноуборд. Всъщност, беше за много кратко. Но, признавам си - аз също ще бъда и съм амбициозен родител. Не го крия, но просто някои неща идват с времето си", каза още Радослав Янков.