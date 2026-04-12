Яник Синер е новият номер 1 в света

Яник Синер е новият шампион в Монте Карло и номер 1 в световната ранглиста при мъжете. Италианецът затвърди отличната си форма в последния месец, печелейки трета поредна Мастърс титла след Индиън Уелс и Маями - този път побеждавайки на финала миналогодишния шампион Карлос Алкарас със 7-6 (5), 6-3 за два часа и 15 минути.

Първият сет бе титаничен и много драматичен. Алкарас започна по шампионски с ранен пробив, но Синер веднага се окопити. Стигна се до тайбрек, в който италианецът поведе с 5-2 точки. При 6-4 в своя полза, Синер направи непредизвикана грешка в близост до мрежата, но Алкарас веднага върна "услугата", правейки двойна грешка за край на сета, продължил близо час и 15 минути.

И във втората част испанецът първи проби, но от 3-1 в своя полза не взе повече гейм до края на сета.

И двамата направиха много непредизвикани грешки - 45 на сметката на Алкарас срещу 38 за новия шампион в Монте Карло.

От понеделник Синер ще бъде новият номер 1 при мъжете и отправи ясно послание на съперника, че е готов за силен сезон на червено. Алкарас го победи миналата година във финала на Ролан Гарос след епичен петсетов обрат