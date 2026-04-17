Астън Вила разгроми Болоня и се класира на полуфиналите

Астън Вила победи Болоня с 4:0 в мач реванш от четвъртфиналите на Лига Европа. Бирмингамци се класираха на полуфиналите с общ резултат 7:1, след като спечелиха гостуването с в Италия с 3:1.

Домакините откриха резултата на стадион "Вила Парк" в Бирмингам в 16-ата минута. Оли Уоткинс засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Морган Роджърс. В 24-ата минута възпитаниците на Унай Емери получиха дузпа след намесата на ВАР за игра с ръка на Мартин Витик. Федерико Равалиа спаси изпълнението на Морган Роджърс.

Само 45 секунди по-късно "вилъните" удвоиха преднината си. Емилиано Буендия овладя странично хвърляне на Люка Дин и се разписа с шут в близкия ъгъл.

Морган Роджърс се реваншира за пропуска от бялата точка с гол в 39-ата минута. Полузащитникът отправи плътен шут от вътрешността на наказателното поле в близкия ъгъл.

След почивката капитанът на домакините Езри Конса също записа името си сред голмайсторите с удар от воле в пеналтерията.

На полуфиналите Астън Вила ще срещне Нотингам Форест, който елиминира Порто с общ резултат 2:1.

РЕЗУЛТАТИТЕ И ГОЛМАЙСТОРИТЕ ОТ РЕВАНШИТЕ В 1/4-ФИНАЛИТЕ НА ЛИГА ЕВРОПА:

Селта - Фрайбург 1:3

(в първия мач 0:3, общ резултат 1:6)

0:1 Игор Матанович (35), 0:2 Юито Сузуки (39), 0:3 Юито Сузуки (51), 1:3 Вилиот Сведберг (90+1)

Бетис - Брага 2:4

(в първия мач 1:1, общ резултат 3:5)

1:0 Антони (13), 2:0 Абде Езалзули (26), 2:1 Пау Делгадо (38), 2:2 Витор Карвальо (49), 2:3 Рикардо Орта (53), 2:4 Жан-Баптист Горби (74)

Нотингам - Порто 1:0

(в първия мач 1:1, общ резултат 2:1)

1:0 Морган Гибс-Уайт (12)

Червен картон: Ян Беднарек (8')

Астън Вила - Болоня 4:0

(в първия мач 3:1, общ резултат 7:1)

1:0 Оли Уоткинс (16), 2:0 Емилиано Буендия (26), 3:0 Морган Роджърс (39), 4:0 Езри Нгойо (89)

ПОЛУФИНАЛИ НА 30 АПРИЛ И 7 МАЙ

Фрайбург - Брага

Нотингам - Астън Вила

ФИНАЛ НА 20 МАЙ

Стадион: „Тюпраш Стадиюму“, Истанбул

РЕЗУЛТАТИТЕ И ГОЛМАЙСТОРИТЕ ОТ РЕВАНШИТЕ НА ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ:

АЗ Алкмаар - Шахтьор Донецк 2:2

(в първия мач 0:3, общ резултат 2:5)

0:1 Алисон Сантана (58), 1:1 Исак Йенсен (73), 2:1 Матей Шин (80), 2:2 Лука Мейрелеш (83)

АЕК Атина - Райо Валекано 3:1

(в първия мач 0:3, общ резултат 3:4)

1:0 Зини (13), 2:0 Разван Марин (36-дузпа), 3:0 Зини (51), 3:1 Иси Паласон (60)

Фиорентина - Кристъл Палас 2:1

(в първия мача 0:3, общ резултат 2:4)

0:1 Исмаила Сар (17), 1:1 Алберт Гудмундсон (30-дузпа), 2:1 Шер Ндур (53)

Страсбург - Майнц 05 4:0

(в първия мача 0:2, общ резултат 4:2)

1:0 Себастиан Нанаси (26), 2:0 Гемисонги Уатара (35), 3:0 Хулио Енсисо (69), 4:0 Емануел Емеге (74)

ПОЛУФИНАЛИ (30 април и 7 май):

Шахтьор Донецк - Кристъл Палас

Райо Валекано - Страсбург

ФИНАЛ

27 май 2026 г., „Ред Бул Арена" в Лайпциг