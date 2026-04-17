Словакия ще блокира нови санкции срещу Русия

Словакия е готова да блокира следващия 20-ти пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия заради спирането на нефтопровода „Дружба“, по който страната получава нефт от Русия. Братислава обаче няма да се противопоставя на готвения европейски заем от 90 милиарда евро за Украйна.

Това заяви словашкият външен министър Юрай Бланар в парламента, цитиран от изданието Denník N, предаде БТА.

По думите му, Словакия няма да дава зелена светлина за нови санкции срещу Русия, докато не получи гаранции, че „Дружба“ ще възобнови дейността си. Бланар подчерта, че страната му иска ясна, прозрачна и сигурна декларация, че нефтопроводът ще бъде отворен отново.

"Без това няма да има подкрепа за санкциите", подчерта министърът. „Ако нефтопроводът не бъде пуснат в експлоатация, а 20-ият пакет е в процес на разглеждане, ние няма да го одобрим, тъй като не разполагаме с други инструменти, за да принудим украинския президент Володимир Зеленски и Европейската комисия да пуснат „Дружба“, обясни политикът.

Позицията на Братислава по отношение на заема от 90 милиарда евро за Киев е различна. Той беше блокиран от отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан, но новите управляващи в Будапеща, които в момента сформират правителство, показват, че са готови да го подкрепят.

"Дори по време на парламентарния контрол, министър Бланар не каза, че Словакия ще блокира заема за Киев. Той също така заяви, че изявленията на премиера Фицо за „поемане на щафетата“ от Виктор Орбан са били изопачени", отбелязва словашкото издание.